Anna annuncia le date del VB Summer Tour 2025 i biglietti

oggi ledel VB, il calendario completo e iIn attesa di intraprendere il suo primonei palazzetti il prossimo autunno,oggi ledel VB– prodotto e realizzato da NEXT SHOW e Vivo Concerti – che la vedrà protagonista dei principali festival estivi. Iper leestive saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 7 marzoalle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 12 marzoalle ore 11:00.Ilestivo partirà il 5 luglio da Codroipo (UD) con una tappa a Villa Manin, per poi proseguire il 13 luglio a Genova all’Altraonda Festival, il 15 luglio a Legnano (MI) al Rugby Sound Festival, il 17 luglio a Francavilla al Mare (CH) allo Shock Wave Festival, il 2 agosto a Riccione (RN) al Versus Festival, il 4 agosto a Diamante (CS) al Tirreno Festival, il 5 agosto a Roccella Jonica (RC) al RoccellaFestival.