Anguissa, si lavora al rinnovo: in estate è stata rifiutata un'offerta di 15 milioni del Monaco (Sky)

Argomento del giorno è il possibile addio a giugno di Frank, assoluto protagonista (quest’anno anche in fase realizzativa con 5 reti) del Napoli di Conte formato 2025. Già il direttore sportivo Manna a più riprese a Dazn aveva parlato di una trattativa intavolata per il suoed oggi, la redazione di Sky Sport e nello specifico Francesco Modugno, hanno chiarito che effettivamente questa trattativa non si è mai interrotta. I tifosi del Napoli sanno bene che ciò non è garanzia dieffettivo (vedere Kvara ndr), ma sicuramente De Laurentiis non lascerà partire così facilmente il centrocampista, considerato da Conte centrale nel progetto tecnico.inda 15(Sky)Come riportato da Sky Sport, parrebbe che inal Napoli sia pervenutapari a 15di euro dal, club di Ligue 1 dove già il giocatore ha militato (con Garcia come allenatore, al Marsiglia e giungendo pure in finale di Europa League).