Ancora tensioni nella giunta Mastrangeli. Chiesta la testa di Sementilli. Tutto tace sull'assessore Testa

Non bastava il gesto dell’ombrello dell’assessoreall’indirizzo dei cittadini che la criticavano, adesso Nicola Ottaviani chiede ladell’assessore, la quale, con il consigliere Albiani stanno confluendo nel partito pigliaFratelli D’Italia.Quindi Nicola Ottaviani da un aut-aut al sindacochiedendo la revoca dell’assessore, ma nessuna azione verrebbe presa nei confronti dell’imbarazzante comportamento dell’assessoreche con il gesto dell’ombrello ha letteralmente mandato a quel paese diverse centinaia di persone la sera di martedì grasso.Seppur tardive sono arrivate le giustificazioni dell’assessore, che ha fatto richiamo al suo carattere sanguigno chiedendo scusa, ma come possono essere accettate le scuse da un amministratore che non sa controllarsi? E sopratun amministratore, sia esso assessore o consigliere deve mettere nel conto che potrebbe essere conto dai cittadini e come tale dovrebbe sapere gestire queste situazioni.