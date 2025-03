Sololaroma.it - Ancelotti sul suo futuro: “Non deciderò io quando lasciare il Real Madrid”

Leggi su Sololaroma.it

La stagione della Roma è entrata nel periodo decisivo, con i giallorossi che dovranno continuare sulla scia dei risultati visti fin dall’inizio del 2025 per ambire a qualcosa di importante sia in campionato sia in Europa League. Grazie alla sua grande esperienza Ranieri è riuscito a trasformare completamente i giallorossi, dandogli una nuova identità e regalando così una seconda parte di annata difficilmente pensabile ad ottobre e novembre.Come ha però ricordato lo stesso tecnico di Testaccio, non proseguirà il proprio cammino sulla panchina della Roma, alla quale dovrà essere assegnato un nuovo condottiero. Tra i tanti nomi apparsi nel ventaglio delle possibilità, sarebbe stato accostato ai capitolini anche Carlo, il cui arrivo permetterebbe di avere a disposizione un allenatore di altissimo livello.