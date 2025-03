Ilnapolista.it - Ancelotti: «Sono superstizioso. Non è una cosa buona, ma non esserlo porta sfiga»

Leggi su Ilnapolista.it

. Non è una, ma non». Questole parole usate da Carlointervistato da Giacomo Poretti durante il podcast Poretcast.: «Quando andrò in pensione? Iogià in pensione. Davide diventerà un bravo allenatore»»Di seguito alcuni estratti dell’intervista.parla del suo “segreto”:«Il mio segreto? Forseancora un po’ calciatore, anche se non dovrei. Mi sento legato ai miei giocatori. Ho molto rispetto delle persone, ma non è una strategia: nasce dagli insegnamenti che ho avuto».Poi parla dei nuovi calciatori, della nuova generazione:«La nuova generazione secondo me riconosce poco l’autorità. C’è poco rispetto. A volte mi sento poco considerato».E ancora:«Loro però hanno dei pesi che io non avevo a 20 anni.