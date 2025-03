Anteprima24.it - Anas scrive a Matera: “A Marzo investimento per un milione su Fondovalle Isclero”

Tempo di lettura: 2 minuti“La Direzione Rapporti istituzionali dimi ha informato, tramite corrispondenza privata, di avere programmato unnella misura di undi euro per procedere, nel corso del corrente mese di, all’esecuzione di lavori di pavimentazione stradale e di relativa segnaletica lungo la”. Lo fa presente il Senatore di Fratelli d’Italia Domenicoche, appena la scorsa settimana, aveva scritto alla Direzione generale dinonché alla Struttura territoriale della Campania della medesima società chiedendo l’adozione di un intervento urgente per la messa in sicurezza, appunto, della Strada statale Appia e della. “Ringrazio la Direzioneper la sollecita risposta – fa presente il Senatore– Prendo atto soprattutto del fatto che in tempi strettissimi, come da loro riferito già nel corso del corrente mese, si avrà un importanteal fine di tamponare in quei punti dell’itinerario che sono maggiormente deteriorati”.