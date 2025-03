AMORIM cercando di far fronte mentre Man United Manager sembra una nota sfidata per le selezioni della squadra

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-06 02:11:00 Ecco quanto riportato poco fa:Rubenha detto che sta “di pensare a ogni aspetto” dopo aver nominato unadi 18 uomini più piccola per il viaggio del Manchestera Real Sociedad in Europa League giovedì (17.45 GMT).ha nominato tre portieri nella festa di viaggio per il round di 16 gamba, con il difensore Harry Maguire e il centrocampista Manuel Ugarte che si uniscono alla sua lista di infortuni dopo la sconfitta per la casa del quinto roundCoppa d’Inghilterra domenica a Fulham.“Vedo i giocatori che si allenano con noi e poi immagino le sostituzioni”, ha dettoquando gli è stato chiesto perché non avesse nominato più giovani prospettive nella sua, tramite il sito ufficiale dello.“Ecco perché a volte chiamo up uno o due.