Amici Preoccupazione per Daniele | Riuscirà ad Accedere al Serale?

torna in pista ad24 dopo l’infortunio e si gioca ildavanti ai professori. Ecco che cosa è successo!Nel nuovo daytime di24, la tensione è salita alle stelle. Gli allievi con la maglia d’oro si sono trovati di fronte a una decisione importante: scegliere chi, tra i compagni ancora in attesa, meritasse di affrontare subito l’esame per entrare al.La scelta è ricaduta su, senza esitazioni. Un segnale forte di stima e fiducia da parte dei suoi stessi compagni, che lo hanno considerato il più meritevole per talento e percorso.Tutto è iniziato con un momento toccante. Luk3, parlando apertamente agli altri, ha chiesto di essere valutato per quello che vale, convinto di meritare il pass per il. Ha poi cantato Mary dei Gemelli Diversi, un brano che ha emozionato lo studio.