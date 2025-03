Davidemaggio.it - Amici, anticipazioni puntata di domenica 9 marzo 2025: Fedez e Noemi giudici

E’ stata registrata oggi pomeriggio la ventiduesimadi24, in onda su Canale 5alle 14 circa. Si tratta dell’ultimo appuntamentole, prima dell’inizio del Serale fissato per sabato 22. Ecco cosa è successo.ventiduesima24: gli ospitiMaria De Filippi ha accolto in studio, in qualità di ospiti e. Hanno cantato il loro brano di Sanremo, così come anche Rkomi. Ospiti, inoltre, gli ex allievi Petit e Marisol.ventiduesima24: chi va al SeraleDurante la registrazione – secondo quanto anticipato daNews – i professori hanno definitivamente scelto gli allievi da portare al Serale. Tutti hanno conquistato l’ambita maglia d’oro (qui la gallery dei 16 allievi ammessi) eccetto il cantante Deddè, eliminato di fatto all’ultima curva.