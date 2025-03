Anticipazionitv.it - Amici anticipazioni, decisi tutti gli allievi del Serale: triste eliminazione

La registrazione del pomeridiano di24, avvenuta il 6 marzo 2025, ha regalato numerosi colpi di scena. Durante la puntata, che andrà in onda domenica 9 marzo su Canale 5, sono state assegnate le ultime maglie per il, decretando gliammessi alla fase finale del talent. Non sono mancati ospiti speciali, tra cui Fedez, Noemi, Rkomi e molti altri. Scopriamoi dettagli dell’ultima registrazione prima delgrazie allefornite da Super Guida TV.nuova registrazione: Fedez e Noemi giudici della gara coverNella puntata del 9 marzo, la competizione tra gliha visto protagonisti Fedez e Noemi nel ruolo di giudici della gara cover. I due artisti hanno valutato le performance dei cantanti, commentando con precisione le loro esibizioni.