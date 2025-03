Isaechia.it - Amici 24, Luk3 dopo la sbadata per Raffaella ritorna da Alessia: “Tutto quello che ho fatto è stato sbagliato”

Come mostrato nell’odierno daytime di24, c’èun riavvicinamento tra(Luca Pasquariello) ePecchia.Il cantante e la ballerina hanno intrattenuto per mesi un flirt all’interno della scuola del talent show di Maria De Filippi, che tuttavia non èmai mostrato dalla produzione. Due giornila rottura,ha iniziato ad avvicinarsi alla new entryMitaritonna generando una forte delusione in, che si è confrontata direttamente con l’allieva di Deborah Lettieri. Pocoche la ballerina di Alessandra Celentano ha palesato al suo ex i suoi sentimenti – ammettendo di essere stata male osservando l’estrema facilità con cuiha iniziato ad avvicinarsi a– il cantante di Lorella Cuccarini ha meditato sulle sue azioni.Mentreerano intenti a guardare sui social delle immagini che li riguardano, specialmente i filmati in cuiscoppiava in lacrime, il cantante ha detto: “Pensavo che vedendolo mi venisse solo da ridere.