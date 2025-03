Ilfattoquotidiano.it - Amianto killer, risarcimento da un milione alla famiglia di un marinaio morto per mesotelioma

Aveva respirato fibre e polveri d’24 ore al giorno presenti nei locali motori, nei corridoi, nei rivestimenti delle condotte di scarico e nei locali di vita dell’unità navali dove aveva prestato servizio come sottocapo nocchiere. Ammalatosi aveva chiesto il riconoscimento della causa di servizio e dello status di “Equiparato a vittima del dovere” e i relativi benefici di legge, ma eraperprima il 19 agosto 2015. Da oggi però è definitiva la sentenza del Tribunale Civile di Roma che condanna il ministero della Difesa a risarcire con 1di euro i familiari, due orfane e la vedova, per i danni subiti da Clemente Crisci come rende noto l’Osservatorio NazionaleCrisci aveva prestato servizio in Marina Militare dal 1966 al 1971 ed era stato imbarcato in diverse unità navali di vecchia generazione, rimanendo esposto ad elevate, e non cautelate, concentrazioni di, che ne aveva causato ilpleurico, diagnosticato nel 2014.