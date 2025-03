Ilfogliettone.it - “AMADEUS FIRMA PER MEDIASET”: in onda ogni sabato | Il suo nuovo programma è semplicemente assurdo

Novità importanti per il futuro televisivo diche dopo l’addio alla Rai ed il passaggio al Nove si prepara all’avventura in. La carriera di Amedeo Sebastiani,, è un viaggio che attraversa decenni di successi nel mondo dello spettacolo italiano, partendo dalle sue radici radiofoniche fino alla consacrazione come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.ha iniziato la sua carriera come DJ radiofonico, lavorando per diverse emittenti locali prima di approdare a Radio Deejay, dove ha consolidato la sua popolarità. La sua voce e il suo stile unico lo hanno reso una figura di spicco nel panorama radiofonico italiano, aprendogli le porte per nuove opportunità nel mondo della televisione. Qui è anche iniziata la sua amicizia, diventata poi anche un sodalizio artistico, con Fiorello.