Altri Percorsi Filippo Caccamo L’acrobata e cineforum | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Lo spettacolo “Amore” al Teatro Donizetti per la Stagione dial cine-teatro Gavazzeni, “” a Nembro,e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 6 marzo.Ecco gli appuntamenti.Da giovedì 6 a domenica 9 marzo alla Fiera ditorna “Creattiva”, la fiera delle arti manuali targata Promoberg, evento aperto al pubblico nel quale più di 300 aziende incontrano migliaia di hobbiste e hobbisti.Gli espositori, che provengono da tutte le regioni d’Italia e anche dall’estero, promuovono le numerose tecniche per dare forma alla creatività tramite centinaia di corsi e dimostrazioni; commercializzano inoltre tutti i prodotti necessari per la realizzazione di tantissime idee creative: schemi, kit e semilavorati la fanno da padroni.