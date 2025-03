Anteprima24.it - Altri esami per De Cristofaro, si teme un lungo stop

Tempo di lettura: < 1 minuto“Speravamo che l’infortunio fosse più lieve, avràstrumentali e, quindi, non ci sarà. L’infortunio sembra un po’ più grave del previsto Il ragazzo ha dato tutto per esserci, ma è giusto faree analizzare bene cosa ha. Sono un po’ preoccupato, ma ho visto il ragazzo di sempre, che dà tutto”. Le parole del tecnico dell’Avellino, Raffaele Biancolino fatto scattare l’allarme per Antonio De.Il centrocampista, domenica contro la Juventus Next Gen ha rimediato una botta al ginocchio sinistro. Siunper l’ex Picerno e la sua stagione potrebbe essere a rischio. Ulteriori accertamenti saranno svolti per la giornata di lunedì dove si avrà un quadro completo della situazione. Il tecnico per la sfida contro l’ACR Messina dovrà fare i conti con l’assenza di Claudio Manzi mentre rientrano regolarmente in gruppo Paolo Frascatore e Alessio Tribuzzi.