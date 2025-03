Ilrestodelcarlino.it - Alluvioni, obbligo di assicurazione. Le imprese: “È un’altra stangata”. Esentati solo gli agricoltori

Ravenna, 6 marzo 2025 – “Una catastrofe nella catastrofe": l’obbligatoria contro le calamità naturali, diventata una realtà alcuni giorni fa con l’emanazione dei decreti attuativi attesi da più di un anno, sembra assumere tutti i contorni di un bagno di sangue per leche hanno sede nei territori più soggetti alle calamità naturali, poco ambita classifica che per forza di cosa vede la Romagna quale epicentro italiano della crisi climatica. In queste ore tutte le organizzazioni di categoria sono subissate dalla stessa domanda in arrivo dagli imprenditori: "Quanto dovremo pagare?". Ad avventurarsi in quella che oggi è ancora una selva oscura è Confartigianato: "Al momento stimiamo che un imprenditore dovrà sborsare tra l’1 e l’1,5 per mille di quanto intende assicurare – ipotizza il segretario di Confartigianato Ravenna Tiziano Samorè –.