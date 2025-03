Alloggi popolari ex IACP De Longis PD | Condizioni abitative al limite ma aumentano i fitti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Come consigliere comunale e provinciale sento forte il dovere di far mio il grido di dolore emesso dagli inquilini degliex. Riprendendo anche diffuse notizie di stampa relative allo stato spesso disastroso di interi fabbricati gestiti dall’Acer intendo sollecitare con forza immediati interventi di efficace manutenzione in particolare al Rione Libertà (zona della città ove trascorro gran parte della mia giornata per motivi professionali – per tale motivo più che giustificate lamentele la cui consistenza ho potuto constatare di persona sono giunte direttamente al mio orecchio) e al quartiere Pacevecchia. Va sottolineato che anche la banalissima manutenzione ordinaria il più delle volte viene trascurata con grave degrado dellefino ad arrivare a situazioni da terzo mondo ad es.