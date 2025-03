Internews24.com - Allenamento Inter, personalizzato per Carlos Augusto: il punto sul rientro suo e degli altri infortunati

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper: ilda Appiano Gentile sulsuo eGiornata d’in casail giorno dopo il successo ottenuto contro il Feyenoord. Classico lavoro di scarico per coloro che hanno giocato a Rotterdam, seduta normale per chi non ha giocato. Da Appiano Gentile, il giornalista Simone Togna, riferisce aggiornamenti importanti sul recupero per alcuni: su tutti, il primo a dover rientrare sembra essere. L’esterno brasiliano anche oggi ha svolto un lavoroma il suoin gruppo è previsto per domani: in tal caso crescerebbero vistosamente le sue chance per una convocazione per la gara di sabato contro il Monza.#: anche oggiha sostenuto un, ma domani il brasiliano dovrebbe rientrare in gruppo.