Allenamento Inter nerazzurri subito al lavoro dopo il Feyenoord – FOTO e REPORT

di Redazionealildalla seduta odierna ad Appiano GentileMattinata d’per l’, che si è ritrovata ad Appiano Gentilela vittoria in trasferta di ieri sera in Champions League contro ilper 0 a 2. Classicodi scarico per coloro che sono scesi in campo,normale per chi non ha giocato.personalizzato per Carlos Augusto, Dimarco, Zalewski e Darmian, tutti alle prese con degli infortuni: il primo fa essi però è anche quello più vicino al rientro in gruppo, previsto per domani. Queste le immagini pubblicate sui canali social ufficiali del club nerazzurro.sotto il ??#Forza?? (@) March 6, 2025 Su.it si legge: «È già tempo di tornare in campo per l’