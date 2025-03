Juventusnews24.com - Allegri torna in Serie A? L’ex Juve è in cima alla lista di una rivale dei bianconeri per la prossima stagione. Tutti i dettagli

di RedazionentusNews24potrebbe ripartire dA e dal Milan dopo Conceicao. L'indiscrezione sul tecnico exntusConceicao è già al capolinea in casa Milan. Realisticamente, riferisce Tuttosport, indei desideri della dirigenza rossonera per laci sono Massimilianoe Roberto De Zerbi., in particolare, conosce l'ambiente e sembrerebbe essere disposto a sposare di nuovo il progetto Milan.Ibra ed il suo staff monitorano anche Gian Piero Gasperini, che non rinnoverà con l'Atalanta, e sullo sfondo ci sarebbe anche Maurizio Sarri.