Calciomercato.it - Allegri rifiuta un’altra panchina, aspetta due chiamate in Serie A | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

L’ex allenatore della Juventus ha detto nuovamente no alle ricche proposte dall’Arabia. Ecco qual è la sua preferenza in ItaliaMassimilianoha fatto partire il conto alla rovescia. Il tecnico livornese è fermo dallo scorso giugno, dopo la seconda avventura alla Juventus, finita con la conquista di una Coppa Italia ed una risoluzione consensuale del contratto.Massimiliano(foto Ansa) – Calciomercato.itSia la scorsa estate che durante la stagione attualmente in corso, il suo nome è stato accostato alla panchine di diversi top club, sia dellaA che stranieri. In particolare al Milan, che a fine dicembre aveva esonerato Paulo Fonseca, salvo poi decidere di affidare la squadra ad un altro portoghese come Sergio Conceicao. Lo stesso dicasi per il Manchester United, che ha dato il benservito a ten Hag, ma ha scelto Amorim al suo posto.