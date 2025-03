Ilgiorno.it - All’autostazione degrado e paura degli autisti: “Noi, aggrediti e insultati dai passeggeri, soprattutto dai ragazzini”

Lodi, 6 marzo 2025 – Fuori dagli orari scolastici, l'autostazione di Lodi appare quasi deserta. Sono le 9.30 di un mercoledì mattina e gli ultimi pendolari affrettano il passo per dirigersi al lavoro. Il passaggio nel terminal bus li costringe ad assistere a scene diche difficilmente potranno metterli a loro agio. Glidei bus proseguono nella loro corsa. Alcuni riprendono il loro viaggio, mentre altri si dirigono poche centinaia di metri più in là, dove stazioneranno per qualche ora di riposo e forse per bere un caffè. Nel frattempo, due operatori raccolgono i rifiuti abbandonati nelle aiuole che costeggiano tutto il parcheggio. A pochi metri da loro, un ragazzo raccoglie i mozziconi di sigaretta per fumarli. In ogni angolo lo sguardo può soffermarsi sulle bottiglie di birra abbandonate, sui pacchetti di sigarette vuote e sugli involucri di plastica che vengono trascinati dal vento contro i muri fatiscenti di un luogo che dovrebbe accogliere, ma che spesso respinge.