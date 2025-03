Ilrestodelcarlino.it - Allarme serpente sul treno: Frecciarossa fermo ad Ancona, tutti i passeggeri a terra. Video

, 6 marzo 2025 – Paura poco fa, attorno a mezzogiorno, su un8814 che da Lecce (era partito alle 5,55) era diretto a Milano (sarebbe arrivato alle 14,25). Isono stati fatti scendere alla stazione ferroviaria diperché su un vagone è stato segnalato un. L’ospite indesiderato sarebbe stato già “acciuffato” dal personale al lavoro fin dai primi minuti per rimettere tutto in sicurezza. Ilperò, è stato comunque soppresso per motivi igienico-sanitari., fatti scendere appunto, sono stati dirottati su altri treni verso la destinazione che avrebbero dovuto raggiungere. Non si conosce ancora la provenienza del, “immortalato” da un passeggero che, seppur nel panico, è riuscito a girare un brevedell’animale prima di scendere dal convoglio.