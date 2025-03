Fanpage.it - Allarme serpente su un Frecciarossa diretto a Milano: i passeggeri nel panico scendono ad Ancona

Leggi su Fanpage.it

su un trenoe partito da Lecce in mattinata a causa di unavvistato in uno dei vagoni: isono scesi adsu indicazione del personale di bordo in attesa che i carabinieri forestali riuscissero a "riacciuffare" il