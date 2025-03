Lanazione.it - Alla guida dell’auto senza patente provoca un incidente: denunciato

Leggi su Lanazione.it

Montescudaio (Pisa), 6 marzo2025 – Eradi una auto, hato une per questo è statodai Carabinieri di Guardistallo. Denunciata con lui anche una donna, che gli aveva affidato l’auto pur sapendo che non avrebbe potutorla poiché era sprovvisto di. Le forze dell’ordine, a conclusione delle indagini scaturite dall’stradale che si è verificato lo scorso 5 febbraio a Montescudaio, lungo la SS 68, hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente un uomo ed una donna di nazionalità italiana. Nello specifico, l’uomo hato unstradale mentre eradi un’auto, risultata poi di proprietà della donna denunciata,aver mai conseguita la. Nell’è stata veniva coinvolta un'altra auto il cui autista ha riportato lesioni giudicate lievi dal personale del 118 che è intervenuto sul luogo del sinistro.