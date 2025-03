Ilgiorno.it - Alla conquista di Hollywood. Da Vimercate alle nozze con Zoe. Marco Perego brilla agli Oscar

Impeccabile in smoking, capelli biondi sciolti sulle sp. Elegantissimo con la moglie Zoe Saldana,come migliore attrice non protagonista per Emilia Pérez nella notte più attesa da. E un pezzo diè stato protagonista a Los Angeles. Il marito della star,, classe 1979, è nato e cresciuto in città. La sua famiglia aveva una gelateria in via Garibaldi all’angolo con via Grandi. Un ritrovo storico, chiuso da tempo, ma tanti qui si ricordano il giovane ex calciatore che dopo un grosso infortunio ha scelto di seguire l’arte, altra sua grande passione. Un amore che l’ha spinto a trasferirsi a New York. All’inizio come tanti giovani che sognano di cambiare vita per mantenersi ha lavorato come cameriere e comenatore, ma il suo talento non ha tardato ad affermarsi nella scena artistica della Grande Mela e ha ottenuto riconoscimenti per le sue opere innovative.