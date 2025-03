Alisson ferma il Psg, il Liverpool vince 1-0 a Parigi

Leggi su Iltempo.it

(FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Psg fa la partita per ottantacinque minuti e meriterebbe la vittoria, ma deve clamorosamente arrendersi: Slot toglie Salah, spentissimo quest'oggi, e il, con il gol di Elliott,1-0 anell'andata degli ottavi di finale di Champions. Partono molto meglio i francesi, aiutati anche da un Parco dei Principi davvero caldissimo: clima da incubo per i Reds, che infatti si perdono in una complessa trasferta. Svirgola Joao Neves e spreca una grandissima occasione, chances anche per Vitinha e Dembelè. Al 20? segnerebbe il Psg con una magia di Kvaratskhelia, schierato a destra: sinistro a giro che non lascia scampo ad, ma è tutto fermo per offside. Il forcing deini però non si placa, con la squadra che sbatte su unin giornata di grazia: tripla parata su Fabian Ruiz e Barcola.