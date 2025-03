Alice Taglietti presente e futuro della ginnastica ritmica | È lo sport più bello del mondo un mix tra arte e sport

Leggi su Sportface.it

“È lopiùdelperché è un insieme tra. Una cosa del genere non esiste negli altri. E poi, ti dà tante soddisfazioni”. A soli 17 anni,è una delle ginnaste più apprezzate del panorama italiano e in carriera vanta già una finale europea con le clavette, nel 2022, oltre ad essersi laureata campionessa italiana lo scorso novembre. La ginnasta bresciana si è raccontata ai microfoni diface TV, dagli inizi alle emozioni che solo le gare possono dare: “Ogni volta che sei soddisfatta di te stessa a fine gara è una sensazione impagabile, perché dà una scarica di adrenalina molto grande – spiega –. Ogni volta che sei in allenamento, ti alleni per riprovare quell’esperienza. Dopo un po’ che non fai gare, ti manca quell’adrenalina”.L’intervista adCome solitamente accade, da bambinafaceva “di tutto, siache nuoto e danza.