Alice Campello compie 30 anni e riceve il regalo più bello | famiglia riunita e un prezioso anello da Morata

non dimenticherà mai il suo trentesimo compleanno. Del resto la diretta interessata lo ha definito indimenticabile, grazie soprattutto alla presenza di Alvaro, il marito ritrovato dopo una separazione durata mesi. L’influencer e imprenditrice italiana e il calciatore spagnolo si sono concessi una seconda possibilità e sono più innamorati e uniti che mai. E secondo qualcuno la coppia sarebbe ora pronta a rinnovare i voti nuziali dopo il romantico matrimonio del 2017 celebrato a Venezia.Il trentesimo compleanno diUn compleanno magico e pieno di sorprese quello di, documentato con diverse foto che sono state condivise sui social e hanno subito ricevuto tantissimi like e commenti positivi. A Istanbul, la città dove si è trasferita da poco per seguire ancora una volta il marito ingaggiato dal Galatasaray.