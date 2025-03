Oasport.it - Alexander Zverev: “Indian Wells sempre uguale, un errore giocare sulla terra”

si presenta al primo Masters 1000 dell’anno adcon un po’ di incognite e dopo alcune settimane davvero deludenti. Il numero due del mondo, infatti, non ha ottenuto i risultati sperati nei torneirossa sudamericana e anche sul cemento di Acapulco non è andata tanto meglio. Adesso in California sarà la prima testa di serie ed il tedesco spera di disputare un buon torneo, anche se l’esordio con l’olandese Tallon Griekspoor è decisamente molto ostico.Durante la conferenza stampa della vigilia, il tennista tedesco si è soffermatoquestione campi, dopo che Alcaraz e Medvedev avevano entrambi criticato il cambiamento della superficie di gioco adnon è assolutamente del loro parere: “C’è una nuova superficie? Mi sembra la stessa, onestamente.