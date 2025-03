.com - Alex Britti festeggia l’iconico album It.Pop con un live alle Terme di Caracalla

annuncia Feat.Pop, un concerto evento con tanti ospitidi, i bigliettiannuncia oggi un evento musicale unico: il concerto Feat.Pop con grandi ospiti che si terrà il prossimo 22 giugno 2025 a Roma nella suggestiva cornice delledi. Un’occasione speciale per celebrare il suo iconicoIt.Pop che ha consacrato e dato il via alla sua ultraventennale carriera, unall’insegna della musica e delle emozioni con la partecipazione di colleghi e ospiti d’eccezione.Con la sua inseparabile chitarra,inaugurerà l’estate accogliendo il pubblico in un’atmosfera magica e portando sul palco i brani di It.Pop e il meglio del suo repertorio, alternando i grandi classici ai più recenti: Gelido, Da Piccolo, Solo una volta, La vasca, Oggi sono io, 7000 caffè, fino a Tutti come te, Nuda, Supereroi e Uomini.