Alessandro un oro oltre ogni ostacolo | campione regionale di campestre

Medaglia d’oro ai Giochi della Gioventù per le scuole superiori. A conquistarla è statoRagni, 15 anni, ragazzo pesarese affetto da cecità, che nei giorni scorsi ad Ancona, si è laureatodi corsaè stato protagonista di una gara molto combattuta fino all’ultimo metro, su una pista resa difficile da condizioni meteo avverse, ma la sua determinazione e il suo talento l’hanno premiato con un risultato straordinario. "All’inizio di febbraio ho partecipato allache si è tenuta a Pesaro, a livello provinciale, in cui mi sono classificato terzo – spiega Ragni -. Un risultato che mi ha permesso di qualificarmi per le regionali. Il 26 febbraio scorso, quindi, ho partecipato alla gara di Ancona e sono molto contento di essere arrivato primo.