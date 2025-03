Ilrestodelcarlino.it - Alessandro Guerra morto a 54 anni: è caduto dal muletto e ha sbattuto la testa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Arezzo, 6 marzo 2025 – È stato sbalzato a terra dalsu cui stava lavorando e halaa terra. Un colpo violento: così è, 54, originario di Alfero nel comune di Verghereto, marito e padre di due figli. È l’ennesima vittima sul lavoro. La tragedia in via Bruno Buozzi, il fazzoletto di strada sotto la fortezza medicea, nella strada che dal cimitero di Arezzo porta al Prato e al Duomo, in pieno centro storico. Stava lavorando in un cantiere commissionato dal Comune, cioè la sistemazione del muro di contenimento a bordo strada. Un’opera da 90mila euro. Erano le 9.30 di ieri quando si mette in moto la macchina dei soccorsi. Ma pernon c’è stato nulla da fare: vano ogni tentativo di soccorrerlo e rianimarlo, èsotto gli occhi dei colleghi della Edilbalze anche se non c’è nessun testimone oculare che possa spiegare nei contorni quel che è successo a chi sta indagando.