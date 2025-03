Metropolitanmagazine.it - Alessandra Amoroso è incinta, l’indiscrezione bomba sulla cantante e il compagno

Leggi su Metropolitanmagazine.it

sarebbedella sua prima figlia. Il padre sarebbe l’attuale, Valerio Pastore, incontrato nel 2021 dopo la rottura dal precedente fidanzato Stefano Settepani. E pare che siano già noti due dettagli crucialigravidanza: in primis, la data di nascita della bambina (più vicina di quanto si immagini); e in secondo luogo il nome scelto dai genitori per la primogenita.e Valerio Pastore stanno insieme dal 2021, dopo che laaveva chiuso definitivamente con lo storico fidanzato, il produttore Stefano Settepani. Valerio è invece un tecnico del suono, e ha la bellezza di 8 anni in meno rispetto alla. Lei classe 1986, lui 1994, non si sono lasciati intimorire per niente dalla differenza d’età (che invece ha suscitato i soliti mormorii tra i benpensanti).