Biccy.it - Aldo Grasso stronca Stefano De Martino e Stasera Tutto è Possibile: “Ciofeca”

Deè l’uomo del momento, in Rai sta facendo ascolti record e con Affari Tuoi ha anche sfondato il muro dei 7 milioni e il 32% di share. Molti telespettatori amano il conduttore napoletano, che però non ha ancora convinto il re dei critici tv,, che nei mesi scorsi ha dichiarato sul Corriere che amancano ancora le basi per essere uno showman.“Lunga vita artistica al ballerinoDema non bastano i buoni ascolti di un format iper-collaudato per laurearlo come un grande showman. Gli mancano le basi, non sembra avere quella cultura mediale, quell’estro naturale che hanno i modelli a cui dice di aspirare. De, cui vanno riconosciute doti di intrattenimento, è il classico piacione, chi vuol piacere a tutti i costi e perciò ha atteggiamenti eccessivamente accattivanti e seduttivi.