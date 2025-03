361magazine.com - Aldo Grasso stronca di nuovo Stefano De Martino: «Il programma una ciofeca»

Il critico non ha avuto parole al mieletorna areDee il suo“Stasera tutto è possibile”. Il critico del Corriere della Sera, già non molto tempo fa aveva giudicato la conduzione e lo stile dell’ex ballerino di Amici.Questa volta ha scritto: «Stasera tutto è possibile è una– scrive – anche se “Vendredi tout est permis” il format originale da cui è tratto ilva in onda in 25 Paesi (Rai2). Magari altrove è fatto meglio, ma mi chiedo come si possa ridere delle battute di Biagio Izzo, Peppe Iodice, Lorella Boccia, Carmen Di Pietro, Paolo Conticini, Amelia Villano, Francesco Paolantoni, Paolo Conticini. Intendo le battute che fanno in questo, magari in altri danno il meglio di sé».Leggi anche: Il cordoglio del mondo sportivo per Pizzul: le parole di Baggiocontinua : «Un critico ha alcuni espedienti per vedere quando un comico sta raschiando il fondo del barile: uno di questi è il travestimento.