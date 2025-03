Sportnews.eu - “Alcune novità non hanno funzionato” Red Bull, lanciato l’allarme: inaspettate dichiarazioni

Leggi su Sportnews.eu

Manca sempre meno all’inizio del Mondiale di Formula 1 e le scuderie stanno cercando di mettere a punto i miglioramenti per la nuova stagioneLa Redin pista in Bahrain (Instagram)E’ ormai partito da tempo il countdown per l’inizio della nuova stagione di Formula 1. Il Mondiale prenderà ufficialmente il via il weekend prossimo a Melbourne in Australia e c’è ovviamente grande attesa per vedere all’opera la coppia dei sogni che la Ferrari ha formato con l’arrivo di Lewis Hamilton che andrà a formare il team con Charles Leclerc. Ovviamente il sogno di ogni tifoso della Ferrari è quello di poter vedere la Rossa trionfare e conquistare un titolo che manca ormai da quasi vent’anni. Ma il compito è molto difficile, vista la concorrenza molto alta. In primis c’è una McLaren, detentrice del titolo costruttori, che è indicata come la favorita del 2025 e poi non si può ovviamente dimenticare la Rede in particolare Max Verstappen.