Lanazione.it - Albo, oggi i mezzosangue iscritti. Tre nomi ’aiutano’ l’Ufficio Palio

Lo scorso anno furono tantissimi i cavalli segnati alle visite di ammissione all’. Ben 147, fra cui 75nuovi. Non venne raggiunto il livello del 2022, furono 152. Comunque tanti e più del 2023 quando si fermarono a 136. La sensazione è che anche quest’anno si sia registrato un boom di richieste ma si saprà solo quando, probabilmente nel pomeriggio, il Comune diffonderà l’elenco deiammessi alle visite che si svolgeranno, come già annunciato, a Pian delle Fornaci. Le iscrizioni si chiudono a mezzogiorno e la sfilata degli aspiranti barberi ci sarà il 14, 15 e 16 marzo. In tre giorni come anche nel 2024. Intanto continuano le grandi manovre per preparare la macchina organizzativa delche sta entrando nel vivo. Con un atto del segretario generale Giulio Nardi è stato infatti aggiornato il gruppo di lavoro a supporto del