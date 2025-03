Juventusnews24.com - Alberto Costa Juve, Tuttosport svela: «Difficoltà di ambientamento, poi…». Il retroscena delle sue prime settimane a Torino

di RedazionentusNews24: «di, poi.».to ildel portoghese aL'edizione odierna diha dedicato un ampio spazio ad, terzino che il calciomercatoha acquistato a titolo definitivo nel corso dell'ultima sessione invernale dal Vitoria Guimaraes.Secondo quanto riportato questa mattina dal quotidiano in queste suesettima torinesi avrebbe avutodicoincise anche con condizioni fisiche non ottimali. Poi Thiago Motta, che ne ha tutelato l'inserimento, lo ha aiutato in prima persona. Ora il portoghese è pronto a prendersi la.