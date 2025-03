Ilrestodelcarlino.it - Albero abbattuto e proteste: "Era malato"

"A seguito delle fantasiose interpretazioni relative all’abbattimento di undi via Marconi vorrei fare un po’ di chiarezza. L’essenza era un pioppo nero purtroppo completamente compromesso, poiché spezzatosi a causa del forte vento". Puntuali sono arrivati i chiarimenti dell’assessore all’Ambiente Elisa Penna, dopo la protesta della capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita che, tramite il Carlino, aveva puntato il dito contro l’amministrazione accusandola di "pollice nero" in merito alla gestione del patrimonio verde. Dai banchi dell’opposizione, la consigliera si era detta persino "scoraggiata a inoltrare l’ennesima richiesta di accesso agli atti per conoscere le cause che hanno portato all’abbattimento. Nella quasi totalità dei casi segnalazione, perizia e abbattimento riportano la stessa data e tutto è compiuto all’oscuro dei cittadini", l’affondo.