Al Teatro Lendi arriva 'Dio come ti amo' con Bassi e Iannotta

Tempo di lettura: 3 minutiLuci accese al, diretto da Francesco Scarano, dove lunedì 10 marzo (ore 21) si aprirà il sipario per lo spettacolo “Dioti amo.per uomini che amano le donne”, scritto e interpretato da Ettore(anche regista) e da Debora. Il compositore Lino Pariota firma ed esegue dal vivo le musiche originali.Lo spettacolo attraversa ottant’anni di storia per raccontare l’evoluzione della coppia uomo-donna, il progresso sociale e il prezzo del cambiamento, veicolato attraverso l’arte, la musica, il. Dall’epoca in cui la donna era relegata a un ruolo domestico e subordinato, fino all’era moderna, dove ha conquistato diritti, autonomia e potere, la scena si trasforma seguendo i passi di una rivoluzione silenziosa, ma inarrestabile.Mentre la donna diventa manager di sé stessa, della casa, della famiglia e del lavoro, inseguendo un’idea che promette felicità e conquiste (ma a che prezzo!), l’uomo si defila in una solitudine che lo rende fragile, riuscendo sempre meno a definire il proprio posto accanto a lei.