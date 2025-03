Lanazione.it - Al Museo degli Innocenti inaugurata la mostra con foto di minori detenuti

Firenze, 6 marzo 2025 - Una rassegna di 66grafie realizzate da 22 ragazze e ragazzi, tra i 15 e i 17 anni,in cinque istituti penali per minorenni in Italia, frutto di laboratorigrafici gestiti dalreporter Valerio Bispuri. La, dal titolo 'Dalla mia prospettiva', è stataaldi Firenze e sarà visibile, gratuitamente, fino al 22 marzo nella sala Agata Smeralda. Il progetto è stato promosso dall'Autorità garante dell'Infanzia e dell'adolescenza, in collaborazione con l'Istituto. I laboratorigrafici hanno coinvolto giovaniistituti di Catanzaro Silvio Paternostro, di Quartucciu (Cagliari), di Roma Casal del Marmo, di Torino Ferrante Aporti e del femminile di Pontremoli (Massa Carrara). Obiettivo, rivelare com'è il mondo visto da chi vive all'interno di un istituto penalele, incoraggiando ragazze e ragazzi a esprimersi attraverso i propri scattigrafici.