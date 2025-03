Al Mondiale 2026 arriva l'halftime show, l'annuncio della Fifa per un calcio "americano". E tra i consulenti spuntano i Coldplay

Leggi su Open.online

Ora anche ilavrà il suo primo halftime: Gianni Infantino, presidente, ha annunciato che durante l’intervallofinalissima delsi terrà uno spettacolo musicale «storico» e «degno del più grande evento sportivo del mondo». La palla rotonda si tinge così a stelle e strisce, forse in onore del Paese che – con Canada e Messico – ospiterà la principale competizione sportiva globale. O forse, almeno in parte, perché il modello made in Usa ha fatto capire che opportunità economiche possa offrire una mini-esibizione nel bel mezzotrasmissione televisiva più guardata. Anche grazie alla collaborazionecelebre band inglese.L’intervallo allungato a 30 minuti Chi prenderà il microfono? Come funzionerà lo spettacolo? Tutti dettagli che laovviamente deve ancora andare a definire.