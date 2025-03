Ilfoglio.it - Al Mobile World Congress di Barcellona l'IA è parsa più un gadget che una rivoluzione

Leggi su Ilfoglio.it

Quattro giorni di una fiera come ilsolitamente anticipano quel che dovrebbe essere il futuro per le telco e la tecnologia quotidiana. Un obiettivo sempre più sfuggente: le grandi kermesse ormai vivono la modernità con l’ansia di un cantiere perennemente in ritardo. Le fiere e l’avvento dell’intelligenza artificiale I grandi annunci dei produttori arrivano ormai in eventi dedicati, Apple ha fatto scuola: i social restano la vetrina imbattibile, gli stand inseguono senza speranza. Per questo forse sorprende aver vistoparlare quasi esclusivamente di intelligenza artificiale. Certo, non potevamo aspettarci altro: se nel passato i protagonisti sono stati il 5G e il metaverso (che fine avrà mai fatto?), nel 2025 non potevamo non avere l’IA al centro dell'attenzione.