Al Mercato è questione di cultura E sboccia la ’Festa di primavera’

Ilcome luogo vitale e aggregante, crocevia di interessi e di socialità: quello coperto di Forlì, peraltro ubicato in piazza Cavour, cioè in pieno centro storico, una volta era certamente anche questo. E per favorire un ritorno a questa vitalità, perché sia o torni ad essere un luogo pienamente inserito nel tessuto cittadino, l’associazione ‘delle Erbe’, che si è recentemente ricostituita, ha organizzato, nei weekend di marzo, una serie di eventi che hanno lo scopo di promuoverlo, oltre che di autofinanziare l’associazione stessa. Così, a partire da domani, prende avvio ladi primavera al’. Il primo appuntamento, in due mattinate, è stato organizzato in collaborazione con lo Ior, l’Istituto Oncologico Romagnolo e sarà ’La mimosa solidale’: nell’area di fronte ai cancelli, domani e sabato – che è la giornata internazionale per i diritti delle donne –, saranno proposti, ad offerta libera, mazzi di mimose.