Lanazione.it - Al Key the Energy Transition Expo la comunità energetica

Arezzo, 6 marzo 2025 – È stata presentata oggi durante il Keydi Rimini la partnership tra Enel e Fondazione CER Italia, la prima e unicanazionale a trazione pubblica, già operativa all’entrata in vigore dei regolamenti specifici. Lasi propone di offrire alle amministrazioni locali un modello “plug&play” che consente il lancio rapido ed efficace di configurazioni dedicate ai propri territori, coinvolgendo comuni, cittadini e imprese nel ruolo di consumatori e piccoli produttori. Nei territori dove la CER dispone d’impianti di produzione da fonti pulite, l’entrata a far parte dellapermette anche agli aderenti di beneficiare degli incentivi dedicati alle CER per i membri consumatori. Un sistema che ottimizza l’utilizzo di energia rinnovabile, producendo un beneficio economico, ambientale e sociale.