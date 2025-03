Donnapop.it - Al Grande Fratello è stato superato ogni limite di decenza: Shaila e Lorenzo molto volgari, fatti gravissimi

Leggi su Donnapop.it

Alsi continua a superare il: dopo l’ultimo episodio,sono tornati a essere protagonisti di un sipariettovolgare. Cosa è successo?Nei giorni scorsi, i due concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini sono stati chiacchieratissimi per via di un momento privato consumato in salotto, di fronte a tutti. In particolare, durante la festa di Carnevale organizzata all’interno del loft di Cinecittà,ha iniziato a toccaresulle parti intime.Ditemi che ho capito male, l’espressione di lui e la regia che li censura. #helevier #pic.twitter.com/cUk2S1LGsa— ???? (@cuorebianko) March 2, 2025Il fidanzato dell’ex Velina di Striscia la Notizia ha mostrato un certo stupore eimbarazzo, anche se – nonostante tutto – non ha fatto niente per fermarla.