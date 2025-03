Ilgiorno.it - Al cinema Moderno di Lodi la prima in 3D del film Chaos di Giorgio Magarò

, 6 marzo 2025 – La3D del” sbarca a. Appuntamento il 12 marzo, alle 21, aldel capoluogo, per la proiezione deldi fantascienza, oggi in 3D, uscito in Italia nel 2023. Ladeltradizionale aveva ottenuto un sold-out a Pavia il 18 maggio 2023. Concepito nel 2020, durante il lockdown, il, di 54 minuti, ora si ripropone in una nuova versione. Asarà quindi possibile vederecon i propri occhiali passivi 3D, o acquistandoli direttamente in biglietteria. L’evento e i protagonisti Il 12 marzo, alla3D, sarà presente l’ideatore e regista del soggetto originale,, videomaker indipendente, che si occupa di audiovisivi a carattere sociale e didattico. Interverranno anche i protagonisti dell’opera, che sono Luigi Cori, Inga Babenko, Angelo Grisostomi, Eleni Blinishta, Anna Buffelli e Marco Deluganì (ha inoltre collaborato la cantante greca Filio Sotiraki, con una esecuzione di un brano tradizionale ellenico).