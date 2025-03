Lanazione.it - Agricoltura e droni: la tavola rotonda di Confagricoltura Toscana

Firenze, 6 marzo 2025 - Dall’utilizzo dialle tecniche di evoluzione assistita, le nuove tecnologie possono disegnare il futuro dell’anche in. Per parlare delle sfide che attendono il settore, Confregionale ha organizzato per il 13 marzo alle 10.30 la– Ricerca ed innovazione. Fra Tea e”. L’iniziativa, organizzata con il contributo della Fondazione Cr Firenze, sarà trasmessa in diretta su Italia 7 (canale 19 del digitale terrestre) e in live streaming sui canali social di Conf. All’incontro parteciperanno Marco Neri, presidente di Conf, Giovanni Contenti, direttore regionaleInail, Deborah Piovan, imprenditrice agricola e presidente della Fnp Proteoleaginose di Conf, Marco Vieri, professore ordinario all’Università degli Studi di Firenze e membro dell’Accademia dei Georgofili, Giovanna Bianco, responsabile del settore Prevenzione, Salute e Sicurezza, Veterinaria della Regione, e Marco Silanos, direttore Regolazione e Ricerca Mobilità Innovativa di Enac.