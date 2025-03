Napolipiu.com - Agostini: “Ngonge? Difficile decidere in quel momento, il Napoli può giocarsela con l’Inter”

Leggi su Napolipiu.com

: “in, ilpuòcon”">Massimo, ex attaccante del, è intervenuto a “Magazine Live” su Radio Punto Zero, analizzando ildegli azzurri, la corsa al titolo e il confronto condi Inzaghi.SULL’OCCASIONE DI“È sempredare giudizi da fuori. Infrangente, quando sei vicino alla porta, non è facile pensare di passare la palla in mezzo. Il primo pensiero èlo di tirare. Penso che, se ci fosse stata una libertà di passaggio pulito, lo avrebbe fatto. Non credo che Lukaku si sia arrabbiato, avrebbe fatto la stessa cosa.”SUL GOL DI DIMARCO E MERET“Il gol di Dimarco è stato un grande gol, i portieri hanno poche possibilità in alcune situazioni. Non penso che Meret abbia avuto dei demeriti.